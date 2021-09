FC Nantes - SB29 (3-1) : Kombouaré trouve à redire et prévient avant Reims

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Certains auraient pu bomber le torse après la deuxième victoire consécutive de leur équipe. D'autres se seraient gargarisés d'avoir mis la main sur la Bretagne historique suite à la victoire hier sur le Stade Brestois (3-1) après avoir conquis les Pays de la Loire (4-1 à Angers dimanche). Mais Antoine Kombouaré n'est pas comme ça. Le Kanak est perfectionniste et même si son équipe vient de prendre six points et d'inscrire sept buts en deux matches, ce qui lui permet de pointer à la 8e place, lui ne voit que les points à améliorer.

« Malgré le score, je ne suis pas resté tranquille sur le banc. J’avais envie de voir mes garçons faire plus, faire mieux. Brest a tenu le ballon, on a beaucoup couru, perdu beaucoup de forces. On gagne, mais j’ai le sentiment que, des fois, on a laissé un peu trop le ballon à l’adversaire. Le but de Ludo (Blas, celui du 1-0) nous fait beaucoup de bien et on a mieux construit notre deuxième mi-temps. Et on retrouve notre efficacité. »