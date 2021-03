FC Nantes : scalper le PSG n’a été qu’une simple formalité pour les Canaris !

Zapping But! Football Club FC Nantes : la rétrospective de l'année 2020 des Canaris

Une semaine après sa victoire retentissante au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain (2-1), le FC Nantes a concédé dimanche le match nul face au FC Lorient (1-1), pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Une rencontre capitale dans la course au maintien plus dur à négocier que le déplacement à Paris selon Ludovic Blas.

"C'est plus facile de jouer le PSG que Lorient"

Ludovic Blas Credit Photo - Icon Sport

"Pour moi, c’est plus facile de jouer le PSG que Lorient. Au Parc des Princes, tu y vas sans pression. Contre Lorient, on réfléchit trop avant d’aborder ce type de match. Cela se ressent dans certains de nos choix. On se pose beaucoup plus de questions", a confié le milieu offensif nantais dans les colonnes de 20 Minutes. Les Canaris devraient donc jouer plus souvent le champion de France en titre !