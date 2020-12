FC Nantes – SCO Angers (1-1) : horrible, chanceux... Ménès tire la sonnette d'alarme pour les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

A l'instar des supporters du FC Nantes, qui ne cessent de manifester leur mécontentement et s'inquiètent de l'avenir, Pierre Ménès a l'oeil très critique à l'égard des Canaris, actuellement entraînés par l'intérimaire Patrick Collot.

« Un nouveau match horrible pour les Nantais »

Si le FC Nantes n'a pas perdu ce dimanche contre Angers lors du derby (1-1), les Jaune et Vert ne doivent leur salut qu'à un but heureux de Charles Traoré au bout du temps additionnel. Sur son blog, Ménès tire la sonnette d'alarme : « À la Beaujoire, Nantes-Angers a été un nouveau match horrible pour les Nantais. Le SCO a ouvert le score en fin de première période sur une tête de Thomas. Les Canaris ont balbutié leur football - si tant est qu’ils en aient un - pendant toute la rencontre avant d’égaliser par Traoré dans les dernières minutes des arrêts de jeu sur un contre extrêmement chanceux. C’est un point tombé du ciel pour Nantes, qui ne doit pas masquer l’immense faiblesse générale de cette équipe », a-t-il écrit.

D'une manière générale, Ménès n'imagine pas autre chose que la course au maintien pour Nantes qu'il voit comme l'une des équipes les plus faibles de Ligue 1 avec Lorient, Dijon, Nîmes et Strasbourg.