FC Nantes : semaine décisive pour l'avenir de Kombouaré ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Trois jours après la Juventus Turin (0-3), la Beaujoire sera de nouveau à guichets fermés pour la réception du voisin rennais, ce dimanche. Et elle l'aurait certainement été également mercredi prochain pour le quart de finale de Coupe de France contre Lens si la Fédération n'avait pas ordonné un huis clos pour des faits remontants à la saison dernière... Depuis jeudi et jusqu'à dimanche prochain, les Canaris enchaînent les sommets et cela pourrait avoir une grosse incidence sur leur avenir.

En effet, on peut lire dans L'Equipe du jour qu'"il faut voir si le comportement de son équipe (dans les prochains matches) fera pencher Antoine Kombouaré, en fin de contrat, vers une prolongation". Les sommets face à la Juventus jeudi, Rennes ce dimanche, Lens mercredi et à Paris dimanche prochain pourraient donc être décisifs pour l'avenir du Kanak. Pour peu que son équipe se remette la tête à l'endroit après sa déception européenne, qu'elle remporte le derby et poursuit sa route en Coupe, sans doute cela l'incitera-t-il à continuer une aventure aussi formidable qu'inespérée, entamée il y a deux ans et quinze jours.