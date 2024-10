FC Nantes : séquestré, un Canari dénonce un scandale international !

Ce lundi après-midi, Moses Simon a publié deux messages forts sur X. Le premier disait : "Les Super Eagles résistent à la situation en Libye alors que nous sommes retenus en otage". Le second est une reprise d'une chanson d'Oliver Anthony : "Moi, je veux rentrer à la maison, oh, je sais encore jouer". Retenu en otage, le Nigéria de l'ailier du FC Nantes ? C'est un peu fort mais la situation est incroyable et provoque une crise entre les deux pays.

Les Nigérians refusent de jouer la partie

En éliminatoires de la CAN, le Nigéria a battu la Libye (1-0) à domicile vendredi. Le match est prévu demain à Benghazi. Les Super Eagles ont voyagé hier en direction de leur destination, sauf qu'ils ont été détournés par les autorités libyennes à Al Abaq, qui se trouve à plusieurs heures de Benghazi. La sélection nigériane est descendue d'avion et... a été enfermée dans un hall, où elle est restée plus de douze heures, portes fermées, privée de nourriture et de boisson !

Sur les images diffusées par Simon et ses coéquipiers, on voit les Nigérians dormir à même le sol ou sur les sièges. Le Nantais parle de prise d'otage, ses coéquipiers de séquestration. Mais tout cela est fini puisque des mini-bus ont été amenés pour les conduire à Benghazi. Sauf que les Super Eagles ont refusé de monter dedans et réclament le report de la rencontre car ils estiment que leur sécurité n'est pas garantie. La CAF doit se prononcer rapidement pour clore ce qui ressemble à un incident diplomatique.

Super Eagles weathering the situation in Libya as we are held hostage 🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/gAt2lnCSLq — MSimon27 (M.O.N) (@Simon27Moses) October 14, 2024