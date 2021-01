FC Nantes : ses joueurs, le maintien, l'épisode du bus... Domenech a réponse à tout !

Zapping But! Football Club RC Lens : le debrief du match face au FC Nantes

Ce samedi, Raymond Domenech s'est longuement confié à Presse Océan sur son arrivée au FC Nantes et le groupe de joueurs qu'il a récupéré. Content de retrouver enfin un club plus de dix ans après Knysna, l'ancien sélectionneur des Bleus regarde désormais ses joueurs avec beaucoup de bienveillance.

« Cette équipe ne se dilue pas »

« Ils sont très réceptifs. Ils ont eu une période difficile mais on sent vraiment de l’envie », a-t-il lâché, refusant d'évoquer un choc thermique en passant des équipes de France qu'il a dirigé à ce Nantes assez triste dans les résultats : « Vous oubliez qu’entretemps j’ai pris les moins de 10 ans de l’ACBB (Boulogne Billancourt) pendant deux ans. J’ai eu le temps de revenir à la réalité de la vie. On ne travaille pas tout à fait pareil. Le fait d’avoir travaillé avec des gamins, ça permet de relativiser ».

Pour l'avenir, Raymond Domenech fait preuve d'optimisme. Le maintien ? « Je ne me pose pas la question. La question, c’est comment on peut faire pour que cette équipe joue bien, soit plus efficace. Pour que les joueurs aient confiance en eux, tentent des choses. Il faut qu’ils oublient cette échéance. Je ne leur parle jamais du classement. Ils n’ont pas besoin de moi pour ça ». Des progrès dans le jeu ? Evidemment : « Cette équipe ne se dilue pas. J’avais vu le dernier match à Lyon, ça m’a fait peur. Ils ont abandonné et ils se sont abandonnés eux-mêmes. On se demande comment on peut lâcher un match comme ça… Les efforts, ils les faisaient. Mais ils ne les faisaient pas ensemble ».

L'épisode du bus est réglé avec le CM

Dans ce long entretien, Domenech est également revenu sur le chambrage dont il avait été victime par Nantes en 2017 : « J’ai trouvé ça très drôle. Le community manager du club a bien fait son boulot. Quand je l’ai vu, j’ai dit bien joué ! Je ne lui en veux pas… Il faut arrêter de se prendre la tête. »