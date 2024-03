FC Nantes : Simon a doublement rassuré Gourvennec

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Une semaine après s'être imposé à Lorient (1-0), le FC Nantes a l'occasion de prendre un peu plus ses distances avec la zone rouge, ce dimanche, contre Metz (15h). L'occasion est belle de s'éviter une fin de saison aussi stressante que la précédente. Pour cela, Jocelyn Gourvennec pourra compter sur un Moses Simon à nouveau décisif (il a offert le but à Castelletto face aux Merlus) et tout aussi virevoltant dans une position plus axiale.

Gourvennec l'aligne plus dans l'axe

"Son centre décisif vers Castelletto, samedi dernier, a levé le doute qui planait sur Moses Simon (28 ans) : sa saison ne sera pas la répétition de la précédente, quand il avait aligné 5 buts lors des 15 premières journées puis plus rien, peut-on lire dans le quotidien. "Ce n'est pas tous les jours que tu manges du riz", a souri l'intéressé en conférence de presse à ce propos. Nantes craignait que le Nigérian perde l'élan de l'automne lors de la CAN. Ce qu'il a montré depuis son retour de Côte d'Ivoire a rassuré. Sa première titularisation post-CAN, dans une position plus axiale, a été probante."

