FC Nantes : Simon dévoile son plus grand cauchemar chez les Canaris

L'Equipe du jour publie une longue interview de Moses Simon dans laquelle le Nigérian fait des révélations sur son enfance. Notamment que son père, militaire, avait décidé que son rejeton suivrait la même carrière et ne jouerait pas au foot. Ou encore qu'il a fallu cinq heures de négociation au père d'un formateur, militaire lui aussi, pour convaincre le paternel réticent de laisser son fils intégrer une académie. Simon a également dévoilé quel a été son point le plus bas depuis son arrivée à Nantes à l'été 2019.

"Kombouaré croyait en moi, il me faisait confiance..."

Il a désigné le 16e de finale retour d'Europa League contre la Juventus Turin (0-3), le 23 février dernier : "Je jouais piston, un poste que j'avais parfois occupé à La Gantoise, mais il y a très longtemps. Pff... Kombouaré croyait en moi, il me faisait confiance, il m'a mis là pour ça mais je n'ai pas été à la hauteur ce soir-là (il a notamment perdu le ballon qui amène le premier but) et je m'en suis voulu. C'est une bonne personne, vraiment, un bon mec, mais on n'a pas fait un grand match ce soir-là, personne. Les erreurs sur le terrain, ce n'est pas Kombouaré qui les a faites, c'est nous. Ça aurait pu être différent".

