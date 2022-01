FC Nantes : Simon fait une annonce forte après avoir provoqué un raz-de-marée à la CAN !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Moses Simon rentre à Nantes. Si les supporters du FCN sont tout heureux de voir ce renfort offensif débarquer avant le 8e de finale de Coupe de France, contre le Stade Brestois vendredi (21h), ceux du Nigéria sont déçus de ne pas avoir vu les Super Eagles aller plus loin à la CAN.

À ce titre, Simon a tenu à présenter ses excuses aux fans nigérians dans un message émouvant. « Nous sommes très déçus d’avoir échouer dans notre mission, a-t-il affirmé sur Twitter. Mais s'il vous plaît, continuez à nous soutenir. Nous allons désormais faire le maximum pour nous qualifier à la prochaine Coupe du Monde. » Que l’ailier de 26 ans ne se fasse pas trop de soucis pour sa cote de popularité.

Depuis sa brillante CAN, certains suiveurs du FCN sur Twitter croulent en effet sous les followers grâce à lui ! « Je suis le seul à avoir gagné des centaines d’abonnés made in Nigeria depuis quelques jours ? L’effet Moses », s’est étonné Maxime Thomas, fondateur du site La Maison Jaune, preuve à l’appui. « J’en ai pris environ 1200 en 10 jours », a précisé l’insider Emmanuel Merceron. « Moi aussi, je crois 200 à 300 abonnés en plus nigérians », a ajouté le twittos Blasinho.