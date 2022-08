PSG - FC Nantes : Sissoko et Kombouaré reconnaissent la supériorité parisienne

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le FC Nantes n’a pas su créer le moindre danger lors du Trophée des Champions contre le PSG. Les Canaris ont été dominés de la première à la dernière seconde de la rencontre. Après la défaite, Moussa Sissoko et Antoine Kombouaré sont revenus sur la domination du PSG.

Au micro de Prime Vidéo, le milieu de terrain a été le premier à s’exprimer : « C'est toujours frustrant de perdre en finale. Il ne faut pas se voiler la face, on est tombé face à très gros PSG. Le regret qu'on peut avoir, c'est si on met nos deux occasions. Au niveau du match, s'ils sont comme ça cette saison, ils seront imbattables, chapeau à eux. »

L’entraîneur des Canaris est allé dans le même sens que son joueur : « Dans ce genre de match qu'on va avoir des opportunités, il faut conclure, être efficace. Si vous ratez les rares opportunités, ils punissent. Le premier but fait mal. Ils ont eu beaucoup de réussite mais ils la provoquent. Comme par hasard après le tacle de Chirivella le ballon arrive dans les pieds de Messi. Dans cet exercice il est redoutable. Et le deuxième but fait très mal. Il faut dire ce qui est. Quand le PSG avec ses grands joueurs joue, on n'existe pas. La marche était trop haute aujourd'hui. Le PSG avec ses joueurs, dans cet état d'esprit, avec l'efficacité qu'ils ont... Rien à dire sur la victoire. »