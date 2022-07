FC Nantes : Sissoko juge sa complémentarité avec Chirivella

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Recrue phare du mercato estival du FC Nantes, Moussa Sissoko a inscrit son premier but sous le maillot des Canaris lors de la victoire ce samedi contre le Stade Malherbe de Caen (2-0) en match amical. Après la rencontre, l'international français (71 sélections) a été interrogé sur sa complémentarité avec son nouveau compère au milieu de terrain, Pedro Chirivella.

"On est complémentaires"

"On est complémentaires, ce n’est pas le même type de joueur que moi. Il aime avoir le ballon, il est très bon balle au pied, il a une belle vision de jeu. Moi, je suis beaucoup plus dans la puissance, dans la projection. Je joue plus vers l’avant. Avec les autres milieux de terrain aussi, on a différents profils. C’est intéressant", a répondu Moussa Sissoko au micro de son club.

