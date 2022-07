FC Nantes : Sissoko n’est pas Messi et affiche un premier objectif de taille

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Moussa Sissoko (32 ans) s’est déjà distingué au FC Nantes. Dimanche, la première recrue estivale des Canaris a brillé lors d’une course de karting en compagnie de Sébastien Corchia. On attend désormais encore plus de lui sur le rectangle vert. Il le sait.

« Le premier objectif, c’est aider Nantes, être prêt pour le Trophée des champions contre le PSG (31 juillet) et bien attaquer le Championnat avant les beaux matches européens. Il y a une équipe qui sort d’une belle saison, un public chaud, je sais que je vais m’y plaire, a-t-il affirmé dans L’Équipe. Je ne viens pas ici en tant que messie, et je ne suis pas Messi. Ce n’est pas avec ma venue qu’on va finir sur le podium, mais je viens apporter mes qualités et mon vécu. Et si je peux avoir mes chances pour le Qatar, je vais les jouer à fond. »

Interrogé sur ses envies de revenir en Bleu, Sissoko a été clair : oui, il vise un retour en équipe de France via le FC Nantes. « Ça reste ouvert, espère-t-il. À Watford, les résultats n’ont pas suivi et il y avait peut-être d’autres joueurs qui performaient beaucoup plus et jouaient le haut du tableau, donc c’est compréhensible. Je recevais les pré-convocations, donc je suis toujours dans les petits papiers. À moi de faire ce qu’il faut pour être dans la liste finale. »