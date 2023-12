FC Nantes : Sissoko ne veut retenir que du positif après le PSG

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Hier au Parc des Princes, le FC Nantes a connu le type de défaite le plus frustrant. Car s'il était normal qu'il s'incline face au PSG (1-2), il a longtemps tenu en échec le club de la capitale, encaissant un second but à huit minutes de la fin. Rageant, donc. Au micro du club, Moussa Sissoko a fait part de sa déception mais a surtout expliqué qu'il y avait beaucoup de choses positives à retenir.

"On a fait preuve de caractère, d'envie, de qualité"

"Il y a un sentiment de frustration de revenir à Nantes avec zéro point. Il y a moyen de décrocher quelque chose. On a su poser pas mal de problèmes au PSG. Malgré leur premier but, on a su rester dans le match et égaliser en deuxième mi-temps. Il y avait la place pour mettre un deuxième but. Et face à ce genre d'équipes, le manque de réalisme ne pardonne pas. On a eu une erreur de concentration sur leur deuxième but. On a fait preuve de caractère, d'envie, de qualité. Quand on joue ensemble, on peut faire de belles choses. On va se servir de ce match pour continuer. On est sur un bon début d'une nouvelle ère avec le nouveau staff. Il faut garder le positif, il n'y a que comme ça qu'on peut avancer."

