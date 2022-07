FC Nantes : Sissoko réagit à son premier but avec les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Trois jours après sa défaite face à l'En Avant Guingamp (1-0), le FC Nantes s'est repris ce samedi en s'imposant contre le Stade Malherbe de Caen (2-0) pour son deuxième match de préparation. D'un plat du pied imparable à bout portant, Moussa Sissoko a inscrit le deuxième but du FCN et son premier depuis son arrivée.

"Ça fait toujours plaisir de marquer"

"On joue chaque match pour les gagner. On est des compétiteurs. C'est chose faite aujourd'hui. On est content de la victoire et surtout de la manière. On voit qu'on monte en puissance. Face à Guingamp, c'était pas facile. Aujourd'hui (samedi), c'est un match plus abouti de notre part", a confié l'ancien joueur de Toulouse après la rencontre avant de réagir à sa première réalisation avec les Canaris. "Ça fait toujours plaisir de marquer. C'est mon premier but avec le FC Nantes. Même si c'est en match amical, c'est toujours plaisant. Ça va me donner encore plus de confiance et de motivation pour la suite."

