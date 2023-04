FC Nantes : Sissoko se jette des fleurs avant Auxerre

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

La situation du club

"Le championnat est notre pain quotidien et on veut rester en Ligue 1, on a notre destin entre nos pieds. Être en finale de Coupe de France, OK c'est beau mais il y a deux matchs avant."

Le match contre Auxerre

"Auxerre, je pense que c'est un match à six points. Ça va être un match très disputé mais on va tout faire pour l'emporter. On travaille au quotidien pour être plus performant et constant pendant nos matchs."

Son rapport avec les supporters

"C'est vrai que la donne a un peu changé avec le public, par rapport à il y a quelques semaines. Mes performances sont meilleures, tant mieux pour moi et pour l'équipe surtout. Le collectif reste le plus important."

Son niveau de jeu

"Sur les derniers matchs, c'est le Moussa Sissoko qu'on pouvait voir en Premier League. J'ai été persévérant, je n'ai pas lâché. Il fallait être patient, je le savais, et digérer beaucoup de changements pour moi."

Propos retranscrits par France Bleu Loire Océan.