FC Nantes : son avenir, la Juventus... ce Canari a une toute autre priorité

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Au même titre que ses partenaires du FC Nantes, pas un passage devant les médias locaux sans une question sur la Juventus Turin et le duel à venir sur le plan européen. Mais Charles Traoré, revenu de blessure au sein de l'effectif des Canaris, ne veut pas se tromper d'objectif. Priorité, et elle est de taille, à la Ligue 1. "Honnêtement, on n’en parle pas. On prend match après match, le plus important pour nous c’est le championnat."

Autre sujet, et nécessairement important, l'avenir de Traoré, lui qui sera en fin de contrat au mois de juin prochain et qui n'a pas (encore) signé la moindre prolongation. Peu importe, l'essentiel n'est pas là. "Sur le plan personnel, je ne me pose pas trop de questions. Il faut maintenir le FCN en L1 et on verra par la suite si tout se passe bien pour le club et moi. On prendra le temps de faire le bilan."