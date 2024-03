FC Nantes : son clash en début de saison, son rôle de piston, le déclic de l'équipe... les mots forts de Castelletto

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Son nouveau rôle de piston

"J'ai une âme de défenseur donc même si je suis piston, je vais surtout m'atteler à bien défendre parce que j'aime ça. Mais si j'ai l'opportunité ensuite de monter, je le ferai."

Metz, un adversaire à prendre au sérieux

"Ce n'est pas parce que Metz est mal classé qu'on doit aborder ce match différemment et lui manquer de respect. Ils ont un style particulier et on travaille à l'entraînement pour faire un bon match."

Une prise de conscience de l'équipe

"On a pris conscience qu'unis on peut faire beaucoup de choses. On sent qu'il y a plus de complicité, on félicite un partenaire quand il gagne un duel, on défend mieux, ça nous pousse vers le haut. Mon seul regret est que les joueurs qui disputaient la CAN ne soient pas rentrés avant parce qu'on aurait pu aborder certains matches différemment. Mais l'équipe ne doutait pas."

"Je suis très très heureux au FC Nantes"

Le retour dans le onze de Pallois

"Je suis super content qu'il rejoue, on a besoin de lui sur cette fin de saison. Nico est vraiment meilleur quand il y a du monde autour de lui. S'il peut rester je serai content pour lui."

Son clash avec le club en début de saison

"Je voulais des réponses, c'est pour ça qu'il s'est passé ce qu'il s'est passé en début de saison mais je suis très très heureux au FC Nantes. Je n'arrête pas de le dire et c'est pour ça que j'ai prolongé."

