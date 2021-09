FC Nantes : son prêt, ses ambitions, son avenir... Willem Geubbels se dévoile

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Willem Geubbels doit relancer sa carrière à Nantes. Le joueur formé à l’OL n’a pas été épargné par les blessures alors qu’il n’a seulement 20 ans. Genou, ischios, métatarse, cuisse, le joueur a multiplié les allers-retours à l’infirmerie. Pourtant les 20 millions d’euros dépensés par l’AS Monaco pour s’offrir ses services en 2018 montrent d’une certaine manière son grand potentiel.

Interrogé par France Bleu Loire Océan, le natif de Villeurbanne a confié devoir retrouver son meilleur niveau. « Mes objectifs ? J’en ai plusieurs mais le principal est d’enchainer les matches et d'être décisif par les buts et les passes. Plus personnellement, je suis là pour retrouver le niveau que j’avais avant mes blessures. Quant à mon mental de compétiteur, il a forcément été un peu touché parce que j'ai subi beaucoup de pépins mais il n’est jamais parti et là, je vais essayer, on va dire, de l’augmenter. »

Sur son choix de rejoindre le FC Nantes

« Ça s’est fait assez rapidement. Dès la prise de contact, tout est allé vite. J’avais des sollicitations mais aujourd’hui c’est le FC Nantes que j’ai choisi. L’enthousiasme du coach, du staff et leur approche bienveillante à mon égard m’ont séduit. Le fait de m’appeler et de m’expliquer le projet mot pour mot en étant clair a fait la différence. Je pense que c'était le meilleur choix pour relancer ma carrière et l'idée d'aider le FC Nantes ne me déplaît pas non plus. Huit titres, ce n’est pas rien et même si la saison dernière a été compliquée, il ne faut pas oublier ce que le FC Nantes a représenté. Et avec l'équipe qu'on a, on peut faire quelque chose de bien cette année. Le groupe est jeune et talentueux avec de bons joueurs et je suis sûr que ça va bien se passer. » a-t-il lâché au média local.

Sur son état de forme actuel et ses qualités

« Le fait de ne pas avoir eu beaucoup de temps de jeu l’an dernier fait que j'étais en manque de rythme. Mais je suis en train de subir une bonne préparation physique pour pouvoir enchainer à nouveau les matches. » a déclaré le néo-canari avant de poursuivre « Je suis un joueur assez rapide, un finisseur aussi. Je ne suis pas maladroit devant le but maintenant c’est avec le rythme des matches que je pourrai à nouveau développer mon habileté devant le but et parfaire ma vitesse qui est une de mes autres qualités. ». Réponse sur le terrain pour celui qui vient renforcer les ailes de l’attaque nantaise pour une saison en prêt avec une option d’achat à 6 millions d’euros.