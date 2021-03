FC Nantes - Stade de Reims (1-2) : Girotto s'énerve devant un mal récurrent des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : la rétrospective de l'année 2020 des Canaris

Devant au score, grâce à un but de Simon (14e), le FC Nantes a craqué deux fois ! Konan, avant la pause (39e), avait ramené le Stade de Reims à la marque. En fin de rencontre, Abdelhamid a placé une tête décisive qui a donné des regrets aux Canaris (90e). Au micro de Canal +, Andrei Girotto était très déçu : "C’est vraiment difficile. On est très déçus du résultat. On fait les mêmes erreurs. Il faudra y croire jusqu’au bout pour le maintien."

Avant dernier au classement, le défenseur des Jaune veut encore y croire : "On fait toujours les mêmes erreurs. On fait une bonne première période. En seconde période, on a été en difficulté. On n’a pas su maitriser le jeu. On ne doute jamais. Il faut y croire jusqu’au bout. C’est de plus en plus difficile, on a des finales à jouer encore."

Héro de la soirée, Yunis Abdelhamid a expliqué le renouveau rémois dans cette partie : "On a rectifié le tir en seconde période. On n’a pas mis beaucoup en difficulté les Nantais. Il fallait gagner peu importe la manière. Il faut retenir seulement les trois points dans le maintien. Il fallait le gagner. Ce qu'il fallait changer en 2e période ? On devait gagner les duels, on s’est fait manger. On a été beaucoup en difficulté en première période. Il fallait remettre la tête à l’endroit."