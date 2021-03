FC Nantes - Stade de Reims (1-2) : Guion a donné une leçon de coaching à Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le Stade de Reims a encore failli passer de son match à Nantes. Dominé dans l’engagement, la détermination et au tableau d’affichage jusqu’à l’égalisation « miraculeuse » de Ghislain Konan (39e), selon David Guion, le club champenois a rectifié le tir après la pause.

Trois changements opérés à la mi-temps par l’entraîneur du Stade de Reims ont suffi à renverser la vapeur pour permettre à Yunis Abdelhamid de donner la victoire aux siens en toute fin de match. Au grand dam des Canaris mais pour le plus grand bonheur de Guion.

Guion, 3 changements utiles au Stade de Reims

« Je n’étais pas content, je l’ai dit à mes joueurs, a réagi le coach stadiste en conférence de presse d’après match. On a rajouté un peu de muscle. On a ensuite été beaucoup plus solides et ça nous a souri. » Doumbia, Munetsi et Touré sont ceux par qui le changement est arrivé. Du côté du FC Nantes, le coaching tardif d’Antoine Kombouaré (Emond, Bamba et Syllla) n’a rien apporté ou presque.