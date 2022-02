Du retard pour Guion à Bordeaux, le beau geste de Fabio à Nantes, un Lyonnais plaît à Galtier

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Stade de Reims : Garcia encense Fabio

Fabio risque de rater plusieurs matchs du FC Nantes. La latéral droit est sorti sur blessure contre le Stade de Reims dimanche (1-0) après avoir été victime d’un violent tacle mal maitrisé de Yunis Abdelhamid. Sur les réseaux sociaux, le Brésilien a indiqué ne pas en vouloir à son adversaire, ce qui a beaucoup plu à Oscar Garcia : « Ça, c'est de la classe. Comme tu l'as dit, ce n'était pas fait exprès et nous sommes désolés de la nouvelle sur ta blessure. J'espère te voir bientôt sur la pelouse. Bon rétablissement Fabio. »

Girondins : Guion officialisé qu'en fin de semaine ?

Yvan Plantey a donné de nouvelles indications sur l’arrivée de David Guion sur le banc des Girondins de Bordeaux. Celle-ci devrait prendre un petit plus de temps que prévu dans son officialisation, qui semblait programmée pour ce jeudi. « Il a dirigé sa première séance hier mais ne devrait pas être officialisé avant la fin de la semaine parce qu’il y a encore tout ce volet administratif qui doit être réglé avec Vladimir Petkovic, a-t-il révélé dans des propos relayés par Girondins4Ever. Petkovic n’est pas licencié, il est juste mis à pied. Il faut régler les deux ans et demi de contrat qu’il lui reste encore au club. Pour l’instant, le club essaye de négocier avec lui, pour qu’il soit un peu conciliant. Si ce n’est pas le cas, ils se retrouveront devant les Prud’hommes. C’est la pire des solutions parce que son licenciement pourrait coûter 4 à 5 millions d’euros. Guion, lui, est arrivé sans adjoints, il aura Jaroslav Plasil et André Monteiro qui seront à ses côtés. Guion sera très vraisemblablement sur le banc face à Monaco dimanche. »

Stade Brestois : des finances dans le rouge ?

La chambre régionale des comptes a rédigé sur le Stade Brestois un rapport au sujet de finances jugées serrées. « Ce rapport n'est pas alarmant. La direction du club et toutes ses composantes travaillent au quotidien pour trouver des solutions (réductions de charges, augmentations des produits) et notre maxime ''On ne joue pas avec l'argent qu'on n'a pas'' est respectée à chaque minute », assure le Stade Brestois, rappelant que « des entrées d'argent exceptionnelles peuvent ainsi intervenir, ce qui a notamment été le cas avec la vente de Romain Faivre (à l’OL) en janvier pour 15 millions d'euros ».

MHSC : Savanier attire l’Espagne

Auteur d’une saison très hinorable sous le maillot du MHSC, Téji Savanier ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Mais son futur pourrait s’inscrire à l’étranger... du côté de l’Espagne. « Les échanges se poursuivent pour une prolongation de Savanier, a glissé l’insider Mohamed Toubache-Ter. Zéro proposition sur la table mais pas lieu de s’inquiéter pour le moment. Sa cote est grandissante en Espagne : deux clubs étudient sérieusement la piste.

OGC Nice : Galtier sous le charme de Ndombele

Si l’OGC Nice a perdu dans les grandes largeurs face à l’OL samedi au Groupama Stadium lors de la 24e journée de L1 (0-2), Tanguy Ndombele n’y est pas pou rien. Aligné par Peter Bosz, le milieu prêté par Tottenham a marché sur l’entrejeu et donné une petite leçon aux Aiglons. « Ndombele est un joueur de très haut niveau, il a mis une grosse pression, avec énormément de qualité technique, a encensé Christophe Galtier. Mais il y a Ndombele, il y a Paqueta, pff… »

Ça c’est de la classe. Comme tu as dit ce n’était pas fait exprès et nous sommes désolés de la nouvelle sur ta blessure. J’espère te voir bientôt sur la pelouse. Bonne rétablissement Fabio. @FCNantes — Òscar García Junyent (@oscargarciaj) February 14, 2022