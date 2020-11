FC Nantes, Stade de Reims, OL : Caillot et Kita règlent le cas Mediapro, Aulas leur répond

Jean-Pierre Caillot et Waldemar Kita étaient les invités de RMC ce soir. Les présidents du Stade de Reims et du FC Nantes ont évidemment évoqué les droits TV de la Ligue 1 qui posent tant de problèmes depuis que Mediapro a révélé être en incapacité de payer. « Il y a un président à la Ligue de football professionnel, Vincent Labrune, qui travaille énormément sur ces dossiers, a expliqué Caillot. Il doit effectivement être en contact avec les diffuseurs pour trouver des solutions si Mediapro fait défaut ».

Kita a embrayé : « J'étais le premier à regretter Canal. Je serais très heureux et très content que Canal+ revienne. Mais est-ce qu'il revient aujourd'hui ou dans un mois ? Il faut respecter le calendrier, être juste et respecter la loi. Mais je pense, et j'espère, qu'ils seront avec nous ».

"Ce serait bien que beIN accompagne Canal+"

Jean-Michel Aulas n'est pas resté insensible aux propos de ses collègues et a immédiatement twitté : "Ce serait bien aussi que BeIn accompagne notre diffuseur historique et pourquoi pas d’autres (Free) ?". Les idées des trois présidents seront-elles suivies par les autres patrons du football français ? La sortie de crise est peut-être à ce prix…