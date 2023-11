FC Nantes - Stade de Reims : un flop des Canaris a secoué ses coéquipiers après le match !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le FC Nantes vient d’enchaîner deux défaites sans marquer le moindre but. Si cela ne suffit pas encore à faire poindre le début d’une crise, Marcus Coco invite ses petits camarades à être plus tueurs à l’avenir. Lui qui fait partie des flops du match contre le Stade de Reims (0-1) dans L’Équipe avec un médiocre 4 !

« On a été trop gentils et c’est à l’image de notre groupe, a-t-il pesté après la rencontre. C’est avant tout dans la tête. On n’est pas assez convaincus de nos qualités et de ce qu’on peut accomplir. On manque un peu d’ambition quand on affronte ce genre d’équipes (situées devant au classement, comme Reims, 4e). On peut faire mieux, mais il faut surtout rester calmes. Ce n’est pas de jus qu’on a manqué, mais d’idées. On n’a pas été assez intelligents. On doit davantage prendre notre temps dans la construction du jeu. C’est frustrant car a on vraiment les moyens de le faire.

Nantes, pire défense de L1 avec Lorient

Au-delà du but encaissé hier, qui a conduit les Canaris à présenter, avec Lorient, la pire défense du championnat (20 buts concédés), c’est surtout le manque de réalisme offensif qui a chagriné l’entraîneur, Pierre Aristouy : « Il y a de la frustration car on a été assez constants dans les efforts sur l’ensemble du match. On a réussi beaucoup de choses positives pour amener le ballon devant le but adverse et on a eu des occasions franches, mais on a été moins efficaces que les Rémois. » Le FC Nantes sait ce qui lui restera à Metz dimanche prochain (15h) pour rebondir.

