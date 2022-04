FC Nantes : rachat, logo, stade, Kombouaré... Landreau fait des révélations sur le projet du Collectif Nantais

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Denoueix à rejoint le Collectif Nantais

"Officiellement, Reynald Denoueix a participé et il souhaitait absolument le faire. Je lui aurais offert l'adhésion s'il le voulait (rires). Il y a de plus en plus de gens et d'anciens joueurs du FC Nantes qui sont dans la dynamique. Très franchement, c'est très varié. Je ne peux pas le dire très précisément mais il y a carrément des parents qui offrent la souscription à leurs enfants."

Pas de déménagement de la Jonelière

"On est contre Vair-sur-Loire. On ne souhaite pas que ce soit loin comme ça. Notre volonté, c'est de rester à la Jonelière, si tant est que cela est possible et que l'on puisse bosser avec les collectivités pour la suite. Il y a un gros besoin de réhabilitation. Et pour performer, c'est nécessaire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des discussions autour du centre d'entraînement."

Un nouveau stade ?

"Il y aura une discussion, c'est sûr. La collectivité ne veut plus être propriétaire du club. On n'est pas absolument pour un nouveau stade. Est-ce qu'il faut une rénovation, est-ce qu'il faut construire ? Discutons avant avec toutes les parties prenantes. On pense aussi aux riverains, aux groupes de supporters. L'idée, c'est que ça serve à la collectivité."

Un nouveau logo ?

"Une refonte, oui. Ce serait clairement remis à l'ordre du jour. Ce serait un travail collectif qui, à mes yeux, est essentiel. Pour nous, toutes les parties prenantes doivent interagir. Certaines choses les concernent encore plus. Le logo, c'est plus du ressort des supporters que du sportif."

Kombouaré maintenu en cas de rachat ?

"On souhaite à la fois s'appuyer sur des gens en place, parce qu'il y a de la compétence, et à la fois sur de la nouveauté, avec des personnes qui correspondent aux valeurs humaines et sportives que l'on souhaite mettre en place. Pour moi aujourd'hui, Antoine Kombouaré fait par exemple du très bon travail."

Quelle date pour un rachat ?

"On ne fonctionne qu'avec des idéaux. L'idéal, c'est la semaine prochaine. L'idéal, c'est d'être champion de France (sourire). On ne se met pas cette pression-là parce que si tu ne réponds pas aux attentes derrière... Même si on ne l'aime parfois pas, le temps est un ami pour bien construire les choses."

Ses relations avec les supporters

"Elles sont bonnes, ils font partie des groupes de réflexion. Ils sont parties prenantes et c'est normal. Toutes les parties prenantes sont importantes. J'ai eu la chance d'être joueur au FC Nantes, j'étais de passage. J'ai la chance de m'investir avec le Collectif nantais mais c'est pareil, dans cette réflexion, je serai sans doute de passage aussi. Les supporters restent."

