FC Nantes, Stade Rennais : Kita se prend un gros tacle suite au départ de Blas

Quatre jours après l'officialisation du transfert de Ludovic Blas au Stade Rennais, certains supporters du FC Nantes ont toujours du mal à avaler la pilule. Et pour cause, le milieu offensif était leur meilleur joueur, alors le voir partir chez l'ennemi fait mal. So Foot a interrogé le président du groupe de supporters Activ Nantes, Thierry Tissot, sur ce départ, ce qui a occasionné un gros tacle à l'attention de Waldemar Kita...

"Tu ne t’attaches pas à des joueurs qui ne sont pas attachés à toi"

« Pour la jeune génération, qui n’a connu qu’un seul titre avec Nantes, avec Blas en tant que capitaine, et qui est entré dans le jeu d’une rivalité qui n’est pas vraiment historique avec Rennes, ça pique. Moi qui suis plus vieux, je m’en fous. Je suis presque plutôt content : il était temps que son aventure au FC Nantes se termine. À Nantes, on a une culture du collectif et du QI foot plus que du talent pur. Après, si tu veux être objectif, il a raison de faire ce choix-là. Il y a quelques années, notre cher président disait : “Où est-ce qu’il est Rennes aujourd’hui ?”, eh bien il a la réponse : notre meilleur joueur aujourd’hui préfère se barrer chez le voisin. Et tu ne t’attaches pas à des joueurs qui ne sont pas attachés à toi. »

