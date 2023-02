FC Nantes, PSG, Stade Rennais - l'oeil de Denis Balbir : "une image désolante à Paris, un exploit pour les Canaris"

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

"Et bien voilà, on y est avec le PSG et ce commentaire certes un peu dur mais réaliste : sans Kylian Mbappé, il n'y a pas grand chose. On a un gardien international italien qui fait deux mètres, deux beaux arrêts, mais qui passe au travers sur une reprise à la portée de beaucoup de gardiens. On a deux stars qui n'en ont que le comportement, Messi et Neymar, et qui passent une fois encore au travers. Ce sont toujours les mêmes maux avec le PSG, changer d'entraîneur ne modifie donc pas grand chose. Le seul qui reste au niveau et qui montre l'exemple, c'est Kylian Mbappé. Pour le reste, et c'est vraiment dommage, triste, le PSG véhicule une image désolante et récurrente d'équipe qui n'y arrive pas en Ligue des Champions. Il y a quelques semaines, Galtier était l'homme de la situation, désormais on le jette en pâture. C'est excessif. Mais en effet il semble impuissant, comme dépassé par les événements. Il y a tout de même beaucoup de paramètres qui le plombent.

"Si je suis président du PSG, je deviens dingue"

Il faudra aussi se poser des questions sur le recrutement car pourquoi au PSG, des joueurs, excellents dans leurs anciens clubs, ne mettent plus un pied devant l'autre. Ruiz et Soler brillaient il y a quelques mois, on ne voit plus que leurs ombres. Messi, lui, a gagné sa Coupe du monde et maintenant il est en pantoufles. Franchement, et je sais qu'il reste un match retour au cours duquel le PSG peut tout à fait se qualifier, mais si je suis président du PSG, je deviens dingue.

"On a aussi eu droit hier au match du FC Nantes face à la Juventus. Un nul en Italie, désolé, mais c'est un exploit. OK, la Juventus n'est plus l'équipe du passé, n'est plus ce qu'elle était il y a vingt ans. Mais ça reste la Juve. Ce match nul, ça entretient la très, très belle dynamique des Canaris. Deux choses à rajouter : la réussite, il faut la prendre. Et tant mieux qu'elle soit du côté des Canaris. Et Ludovic Blas, quel but ! On le connait mieux ce joueur, maintenant, on sait que de nombreux clubs vont tenter de le recruter l'été prochain. Et c'est normal, parce qu'un pied gauche pareil. Kombouaré et ses hommes se doivent de rester lucide en vue du match retour, mais il y a de quoi être confiant, serein. Dommage, juste, que le but à l'extérieur ne compte plus en Coupe d'Europe...

"Sinon, le Stade Rennais, ça reste encore la grosse déception de la soirée. J'aime beaucoup Bruno Genesio, c'est cohérent tout ce qu'il fait. Mais vu la qualité et la quantité de son effectif, on est end droit d'attendre mieux. L'équipe est décevante ces derniers temps, elle est dans un creux. Même en championnat, l'irrégularité de résultats et de performances me gêne. Bien entendu, ça reste jouable au retour à Rennes. Mais attention, le Shakhtar, ça va vite devant, ça peut marquer à tout moment.

"Enfin, et quand on aime le football, on ne peut que s'en réjouir, l'AS Monaco a fait du Monaco. Une victoire à l'image de la fin de saison du club qui, je vous l'ai annoncé, sera en boulet de canon. Hier soir, on a vu un groupe pétri de qualité, de talents individuels et d'un mental à toute épreuve. C'est beau à voir Monaco. Un subtil mélange de technique, d'allant et de volonté."