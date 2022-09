FC Nantes, Stade Rennais, OGC Nice : Pierre Ménès et Daniel Riolo tirent dans le tas !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Dans une vidéo publiée sur son compte YouTube Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a livré son analyse des matchs de Coupe d'Europe du FC Nantes, du Stade Rennais, de l'AS Monaco et de l'OGC Nice.

"Nantes qui perd 3-0 en Azerbaïdjan, ça interpelle personne !"

"Le bilan de la soirée : deux défaites, deux nuls. Magnifique, le football français est épatant. La Ligue des talent à son meilleur... Il y a eu un bon match. C'est Rennes - Fenerbahce (2-2), qui a été un vrai match de Coupe d'Europe. Belgrade - Nice (1-1), c'était correct. Les deux autres, c'était dramatique. On a eu le pourri en apéro avec Qarabag - Nantes (3-0). Première mi-temps très équilibrée et après Nantes qui encaissent 3 buts en 12 minutes avec une défense totalement à la rue. Je sais bien que Nantes n'est pas un cador de notre Ligue 1 mais perdre 3-0 en Azerbaïdjan, ça interpelle personne ! Quant à Monaco qui s'est fait taper à la la maison par Ferencvaros (1-0)... La première mi-temps est indigne d'une équipe engagée en Coupe d'Europe. Ça été un peu mieux avec le match nul obtenu par les Niçois à Belgrade dans un match longtemps serré et à la fin debridé. J'ai trouvé qu'il y avait un peu plus d'enthousiasme dans le jeu niçois. Donc le bilan, il est très triste..."

C3-C4 : "Magnifique et épatant football français ! La Ligue des talents à son meilleur"



Ceci est évidemment ironique après cette pathétique soirée...https://t.co/HRfEtxJ5tG via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) September 15, 2022

De son côté, Daniel Riolo n'a également pas été tendre avec les clubs français engagés en Coupe d'Europe. "Il devrait y avoir des retenues sur salaire parce que tu n'as pas le droit de perdre contre des équipes de championnats obscurs avec des joueurs qu'on ne connaît même pas", a soufflé le polémiste à l’antenne de RMC Sport en visant tout particulièrement l’AS Monaco.

🗣️💬 Daniel Riolo : "Il devrait y avoir des retenues sur salaire parce que tu n'as pas le droit de perdre contre des équipes de championnats obscurs avec des joueurs qu'on ne connaît même pas" pic.twitter.com/RehN6yvmGD — After Foot RMC (@AfterRMC) September 15, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur