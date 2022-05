FC Nantes – Stade Rennais : Pallois n'a pas raté les supporters rennais après son but dans le derby

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Auteur d'un grand match et du but de la victoire du FC Nantes dans son derby face au Stade Rennais (2-1), Nicolas Pallois était particulièrement en forme à son passage devant les médias. Le défenseur des Canaris a notamment expliqué pourquoi il était allé chambrer le parcage des Rennais après son but à la Beaujoire.

« Cela faisait un peu trop de bruit pour moi, donc, il fallait éteindre tout ça »

, a-t-il lâché sourire en coin :

« C'est important pour nos supporters, pour nous. J’ai trop entendu les Rennais dire : « Ici, c’est chez nous. » Non, on est à Nantes ici ! Il faut respecter un petit peu… »

Lancé sur la « Pallois-mania » qui a gagné le public nantais dont il est l'un des chouchous, l'ancien Bordelais n'a pas voulu trop en faire, se réfugiant derrière le collectif :

« Moi, j’essaie de donner le maximum, comme je fais tout le temps, pour le collectif. Là, tout va bien, donc, il faut continuer (...) Les supporters prennent plaisir, nous aussi sur le terrain. Si on peut leur procurer de la joie, on ne va pas se gêner. (…) Les supporters m’apprécient et je les apprécie. C’est réciproque. Il faut que ça continue. »

Alexandre Corboz

Rédacteur