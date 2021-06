FC Nantes : stage, adversaire, la reprise se dessine...

Zapping But! Football Club FC Nantes : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Qu'il soient pro ou anti Kita, les supporters du FC Nantes se préparent à vire une prochaine saison en Ligue 1. Avec un Mercato, et ses rumeurs, et un programme de reprise qui se dessine peu à peu. Ainsi, et on l'a appris via le club, les joueurs d'Antoine Kombouaré seront à Pornic du mercredi 7 au mardi 13 juillet pour un premier stage.

A l'issue de ce dernier, un premier match amical est déjà prévu face à l’En Avant Guingamp, club de Ligue 2.

📆 Du 𝕞𝕖𝕣𝕔𝕣𝕖𝕕𝕚 𝟟 au 𝕞𝕒𝕣𝕕𝕚 𝟙𝟛 𝕛𝕦𝕚𝕝𝕝𝕖𝕥 𝟚𝟘𝟚𝟙, l'ensemble du groupe professionnel s’installera à Pornic, afin de prendre part à un stage qui sera conclu par une confrontation amicale face à l’@EAGuingamp. — FC Nantes (@FCNantes) June 18, 2021