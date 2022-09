FC Nantes : Stéphane Ziani sous le charme des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Cet après-midi à la Beaujoire, le FC Nantes sera opposé au RC Lens. Et quel meilleur témoin pour parler de cette affiche que Stéphane Ziani, qui a joué pour les deux clubs mais, surtout, a été sacré champions de France avec eux (en 1998 au Racing, en 2001 chez les Canaris). Actuel entraîneur de la réserve nantaise, qui évolue en National 2, l'ancien meneur de jeu a notamment été questionné sur le groupe actuel d'Antoine Kombouaré. Dont il est de toute évidence fan... "J'aime beaucoup l'énergie qui se dégage de cette équipe. Ce sont des bons mecs, et je m'en rends compte par moi-même parce que j'ai la chance de les côtoyer, c'est une bonne équipe de copains. Ils ont su sortir de la difficulté, et ce n'était pas gagné, ils sont su s'appuyer sur des valeurs humaines et ils ont su créer quelque chose ensemble et derrière, ils font une saison extraordinaire. Ils ne lâchent rien, et c'est pour ça aussi je pense qu'il y a une communion avec le public. Ils ne trichent pas." 🔰 #FCNantes : un titre, des pigeons en cadeau, les mille anecdotes lensoises de Stéphane Ziani. #FBSport #FCNRCL #Ligue1



Raphaël Nouet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life