FC Nantes : Suaudeau a trouvé un passe-temps loin du FCN et de la L1

Suaudeau, grand suiveur du football étranger. L’ancien entraineur du FC Nantes, reconnu comme le précurseur du « jeu à la nantaise », ne coache plus aujourd’hui mais ne compte pas s’éloigner du football qu’il continues de suivre « à travers la télé ». « Je m’intéresse toujours au football mais uniquement à travers la télé. Chaque début de saison, je vais voir dans tous les championnats étrangers ce qu’il s’y passe, sans trop regarder le foot français que je connais trop bien, et je choisis deux ou trois équipes que je m’impose de suivre ensuite toute la saison. » a-t-il confié au média le Quotidien du Sport.

« Coco » de son surnom continue de se fait à sa manière d’exercer son ancien métier d’entraineur. « Une année je vais prendre deux équipes anglaises et deux espagnoles, une autre année, deux italiennes et deux allemandes… et je les observe chaque fois que je peux. À travers ce que je vois, je me mets à la place des coachs, je fais l’entraînement et je critique d’autant plus facilement les collègues qu’ils ne m’entendent pas (rires) ! Ainsi, je continue d’être entraineur mais à distance ».

