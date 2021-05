FC Nantes : supporters en colère, fuite des sponsors... Kita ne s'affole pas

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Au FC Nantes, Waldemar Kita traverse une période difficile. Le président des Canaris fait face à une fronde des supporters qui s'est durcie depuis plusieurs avec des manifestations à chaque match à domicile. Comme si ça ne suffisait pas, deux sponsors parmi les principaux (Manitou, Maisons Pierre) ont annoncé leur départ.

Kita : « Je ne bataille contre personne »

En marge de l'inauguration de la statue d'Henri Michel samedi dernier, Waldemar Kita a été lancé sur les évènements... Et, bien briefé par son conseiller en communication, présent à ses côtés à la Beaujoire, l'intéressé n'a pas dérapé : « Comment je vais personnellement ? Très bien. Est-ce que vous voyez que je vais mal ? On travaille beaucoup. Tout le monde adhère à l'idée de football et d'organisation du club. On est très content et on continue comme ça... »

Relancé sur le fait qu'il était esseulé et bataillait contre tout le monde, l'homme d'affaires franco-polonais a continué de nier les problèmes : « Je ne bataille contre personne. On est tous ensemble. Tout le monde fait son devoir et tout le monde essaie de faire le mieux possible pour faire progresser le club. Est-ce que vous me voyez serrer les dents ? Est-ce que vous serrez les dents ? », a-t-il rigolé en arrachant le masque du journaliste à l'origine de la question.

Les règlements de compte, ce n'est pas pour tout de suite. Après avoir inspiré les joueurs par son discours (et une belle prime), Waldemar Kita se place en retrait dans cette course au maintien capitale où les hommes d'Antoine Kombouaré défient les pronostics.