FC Nantes : suspicion de cas de covid chez les absents pour Metz, mais une bonne nouvelle...

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Surprise, en fin d'après-midi, quand Ouest-France a annoncé que Quentin Merlin, Jean-Charles Castelletto, Moses Simon et Antoine Kombouaré n'étaient pas montés dans l'avion emmenant le FC Nantes à Metz, où il jouera demain. Le quotidien régional a d'abord annoncé une blessure pour les deux premiers, une raison familiale pour l'ailier nigérian. Finalement, ce devrait être à cause de tests positifs au covid !

S'il n'y a eu aucune confirmation officielle, le journaliste d'Ouest-France Jean-Marcel Boudard a écrit sur Twitter : "L’entraînement a été brusquement fermé aux médias vendredi matin et c’est sans doute pas une coïncidence". Ce à quoi David Phelippeau (RMC) a expliqué que "tout devrait être OK pour Monaco". Une bonne nouvelle car la demi-finale de la Coupe de France est LE match à jouer (et à gagner) pour les Canaris.

L’entraînement a été brusquement fermé aux médias vendredi matin et c’est sans doute pas une coïncidence 😉 — jean-marcel boudard (@JMBoudard) February 26, 2022