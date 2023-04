FC Nantes - Toulouse : 2 Canaris sont vraiment passés au travers

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Au lendemain de l'incroyable déroute en finale de la Coupe de France, l'heure est à l'analyse pour le FC Nantes. Ce 1-5 encaissé face au TFC est en premier lieu la défaite d'Antoine Kombouaré, dont le choix des hommes comme de la tactique a été un échec. Mais l'entraîneur canari n'est pas le seul à avoir failli. Certains de ses joueurs ont tout fait à l'envers. L'Equipe en a ciblé deux : Jean-Charles Castelletto et Joao Victor, à qui le quotidien sportif a attribué la note de 1.

Castelletto impliqué sur quasiment tous les buts

Pour le défenseur camerounais, L'Equipe a écrit : "Il est impliqué sur quasiment tous les buts. Sur les deux premiers, il a manque d'agressivité au point de finir par terre. Sur le troisième, il a mal géré la profondeur et Dallinga en a profité. Sur le quatrième, il s'est fait embarquer par un appel vers le but, libérant ainsi un grand espace sur sa gauche. Sur le cinquième, il a encore montré trop peu d'agressivité et a même dévié le ballon dans son but". Concernant le Brésilien, l'explication est la suivante : "Apparemment, il n'a pas de pied gauche, ce qui est un peu embêtant quand on joue latéral sur ce côté. Il a sans cesse cherché à se remettre sur son autre pied et a donc ralenti la circulation du ballon. Fautif, de la tête, sur le quatrième but. En retard sur Aboukhlal, il a aussi été averti à la 26ème minute".

