FC Nantes - Toulouse FC : Kombouaré a deux bonnes nouvelles pour la finale

FC Nantes

Le FC Nantes n’a pas rassuré ses supporters hier en concédant un match nul contre l’ESTAC à la Beaujoire (2-2). Mais, en égalisant à la toute dernière seconde sur un but d’Evann Guessand polémique, les Canaris ont donné du baume au cœur à Antoine Kombouaré : ils ne sont pas dans la zone rouge et peuvent enfin basculer sur la finale de la Coupe de France, samedi contre le Toulouse FC (21h).

Kombouaré enfin tourné vers la finale

« Nous ne sommes plus relégables aujourd'hui, On a vu ça en rentrant au vestiaire, mais on joue pour gagner et on voulait gagner. Il faut continuer à se battre, s'accrocher, je l'ai dit aux garçons, a-t-il soufflé en conférence de presse. On va enfin pouvoir passer à la finale, c’est la très bonne nouvelle. Il faut aller la gagner pour ensuite aller chercher le maintien. Il reste 18 points à prendre et ensuite on sera dans cette bagarre pour le maintien. On s'est beaucoup focalisés sur cette finale de la Coupe de France. On va la jouer, tout donner et travailler fort pour le maintien. Il faudra passer à autre chose ensuite. »

Pour résumer Antoine Kombouaré peut désormais se concentrer sur la finale de la Coupe de France, programmée samedi prochain à Saint-Denis contre le Toulouse FC (21h). L'entraîneur du FC Nantes sait que la saison se jouera à ce moment-là.

Bastien Aubert

Rédacteur