FC Nantes - Toulouse : Kolo Muani fait une annonce avant la finale

Alors que le FC Nantes et Toulouse s'affrontent ce samedi (21h) en finale de la Coupe de France, l'ancien attaquant des Canaris, Randal Kolo Muani, qui évolue depuis l'été dernier à l'Eintracht Francfort, s'est montré dithyrambique sur le parcours de ses anciens coéquipiers, annonçant qu'il fait tout son possible pour être présent au Stade de France pour soutenir le FCN.

"Je savais qu’ils allaient faire un beau parcours"

"Obligé ! J’essaie même de venir au Stade de France, je m’organise actuellement pour être présent. C’est impossible que je rate ce match. Je regarde tous leurs matchs, sauf quand on joue en même temps. Je savais qu’ils allaient faire un beau parcours car ils voulaient vraiment garder ce titre le plus longtemps possible", a confié l'international français (6 sélections) dans un entretien accordé à Ouest-France.

Fabien Chorlet

Rédacteur