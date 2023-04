FC Nantes - Toulouse : Kombouaré chambre Montanier avant la finale

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Pour la deuxième année consécutive, le FC Nantes s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France en s'imposant ce mercredi sur sa pelouse face à l'Olympique Lyonnais (1-0) en demi-finale.

Podcast Men's Up Life

"Montanier a les doigts de pieds en éventail"

Mais alors que les Canaris affronteront en finale Toulouse, tombeur d'Annecy (2-1) en demi-finale, les entraîneurs du FCN et du Téfécé, Antoine Kombouaré et Philippe Montanier, ont été réunies par Europe 1 Sport avant la finale. Le Kanak a notamment chambré son homologue toulousain. "La difficulté que j'ai par rapport à Philippe c'est qu'on a le maintien à aller chercher. Philippe a les doigts de pieds en éventail donc il est tranquille. (…) En ce qui me concerne, la finale est tellement loin : on a encore trois matches avant cette finale pour pouvoir grappiller le plus de points et jouer cette finale dans les meilleures conditions."

#CoupeDeFrance #FCNantes #TFC



🥰🔥Quand Antoine Kombouaré et Philippe Montanier discutent football et de leurs demi finales respectives



"Essaye pas de m'endormir Philippe !" ⤵️ pic.twitter.com/CIyg2jMMCQ — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) April 7, 2023

Pour résumer Avant la finale de la Coupe de France entre le FC Nantes et Toulouse, les entraîneurs du FCN et du Téfécé, Antoine Kombouaré et Philippe Montanier, ont été réunies par Europe 1 Sport. Le Kanak a notamment chambré son homologue toulousain.

Fabien Chorlet

Rédacteur