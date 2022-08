FC Nantes - Toulouse : le FCN renverse le Téfécé, les trois enseignements à retenir

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

L’entrée de Blas a tout changé

Sur le banc au coup d’envoi après son vrai-faux départ, Ludovic Blas est entré en jeu à la mi-temps sous les applaudissements de la Beaujoire. Par son activité et ses dribbles, il a été le grand artisan du réveil des Canaris.

Guessand et Mohamed ouvrent leur compteur

Arrivés cet été au FC Nantes, Evann Guessand et Mostafa Mohamed, tous deux d'une tête décroisée, ont inscrit leur premier but sous les couleurs nantaises. Les deux hommes ont également délivré une passe décisive chacun.

Premier succès de la saison

Accrochés par Angers (0-0) et le LOSC (1-1) et battus par l’Olympique de Marseille (2-1) lors des trois premiers matchs, les hommes d’Antoine Kombouaré signent donc leur première victoire de la saison et remontent dans la première partie du classement (9e place) en attendant les autres résultats de la quatrième journée.

𝑹𝑬𝑵𝑽𝑬𝑹𝑺𝑨𝑵𝑻𝑺 🤯



Menés à la pause, les hommes d'𝐀𝐧𝐭𝐨𝐢𝐧𝐞 𝐊𝐨𝐦𝐛𝐨𝐮𝐚𝐫𝐞́ ont totalement renversé la rencontre et se sont imposés dans une 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐣𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐞𝐧 𝐟𝐞𝐮 🔥



🥰 Une première victoire qui fait du bien !#FCNTFC │ 3-1 pic.twitter.com/BHV4x4DfTY — FC Nantes (@FCNantes) August 28, 2022

Pour résumer Mené à la pause, le FC Nantes a inversé la situation en seconde période pour s’imposer ce dimanche face à Toulouse (3-1), à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1. Voici les trois enseignements à retenir de la victoire des Canaris.

