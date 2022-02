FC Nantes : Traoré confirme le coup de pression de Kombouaré après le PSG

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Le magnifique succès du FC Nantes sur le PSG (3-1) samedi dernier a soulevé une vague d'enthousiasme en Loire-Atlantique, où l'on espère retrouver l'Europe, via le championnat ou la Coupe, en fin de saison. Mais Antoine Kombouaré a tenu à calmer tout le monde, à commencer par ses joueurs. Et visiblement, le message est bien passé puisque Charles Traoré a expliqué en conférence de presse que lui et ses partenaires voulaient faire profil bas demain à Metz.

"C'est plus facile de récupérer après des victoires comme celle contre Paris. Physiquement et mentalement, tu te remets plus vite. Par contre, la petite chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est de rester humble. De continuer à travailler, à aborder le prochain match comme si c'était le dernier. Le coach nous briefe souvent sur le fait de garder les pieds sur terre. Que la saison est loin d'être finie. Et ça commence par le match de dimanche, face à un adversaire de qualité, qui va nous rendre les choses compliquées. Metz a pris un point à Lille et ne méritait pas sa défaite contre Marseille."

