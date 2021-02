FC Nantes : un acolyte de Pierre Ménès révolte les supporters après les incidents à l’OM

Samedi soir, les journalistes du Canal Football Club ont évoqué la raison du report du match entre l'OM et le Stade Rennais : l'attaque de la Commanderie par des ultras marseillais. Pierre Ménès a donné son point de vue. Entre parallèle avec ultras d'autres clubs et suspicion de manipulation, la polémique a débordé loin de Marseille.

« Y a pas qu’à Marseille, a-t-il pesté en plateau. Cela fait plusieurs CFC que nous signalons l’attitude des supporters nantais, bordelais, stéphanois, qui ont envahi le centre d’entraînement des Verts. Je sais bien qu’ils ne peuvent pas manifester leur joie ou leur mécontentement au stade, je sais bien que la période est difficile pour tout le monde, mais ce qu’on a vu est inadmissible. »

Donc @ggaretier s’y met aussi ? Comment peut-on parler des sujets qu’on ne maîtrise pas ? Renseignez-vous, au même titre que beaucoup « d’observateurs ». #FCNantes — Maxime Thomas (@mthomas44230) January 31, 2021

« Comment peut-on parler des sujets qu’on ne maîtrise pas ? »

Depuis, les supporters du FC Nantes ont largement réagi à ces critiques. Encore plus quand Geoffrey Garétier, acolyte de Ménès sur la chaîne cryptée, a jugé bon de se conformer à ses propos. « La contestation des supporters nantais vis-à-vis de Waldemar Kita et sa gestion cataclysmique et aux relations très douteuses est due à un "ensauvagement sociétal", et rien d'autre ? » a interrogé Emmanuel Merceron. « Donc Geoffrey Garétier s’y met aussi ? Comment peut-on parler des sujets qu’on ne maîtrise pas ? Renseignez-vous, au même titre que beaucoup ‘d’observateurs’ », a tonné Maxime Thomas. Blasinho a porté le coup de grâce : « Depuis le jour où il a acheté le FCN à la Socpresse, Waldemar Kita est détesté par bon nombre de supporters nantais, après 13 années d'incompétence et de magouilles à la tête de ce bastion du foot français les supporters en ont peut-être juste... Marre ? »