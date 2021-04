FC Nantes : un allié de longue date de Waldemar Kita menace aussi de partir

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Si jusqu'à présent Synergie, le partenaire maillot principal du FC Nantes restait droit dans ses bottes en soutien de Waldemar Kita, il se pourrait que le boss des Canaris soit prochainement lâché par son grand ami Daniel Augereau, patron du puissant groupe d'intérim.

Synergie ne restera pas en L2 et ne participera pas au tour de table

Dans des propos accordés à Ouest-France, le PDG de Synergie a laissé entendre qu'il quitterait le navire en cas de relégation du club en Ligue 2. « Waldemar Kita sait une chose : le jour où on ne veut plus être sponsor, on s’en va. Il sait surtout qu’on ne restera pas sponsor si le club passe en Ligue 2 », a fait savoir Daniel Augereau.

En revanche, hors de question pour Synergie, en fin de contrat en 2021, de s'associer avec certains autres sponsors prêts à lâcher le clan Kita pour un projet de reprise. Le président du groupe d'intérim est clair : « Est-ce que je pourrais rentrer au capital du FC Nantes ? Jamais, jamais et je l'ai déjà dit ». Frappé par la crise économique, Synergie n'exclut pas de baisser quoi qu'il arrive la voilure avec le FC Nantes au niveau de son contrat de sponsoring.