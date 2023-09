FC Nantes : un ancien Canari zappe Kita pour l’après-Aristouy

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le nouveau podcast de Foot d'Avant a interrogé une ancienne figure du FC Nantes : Serge Le Dizet. Le latéral droit des Canaris des années 90 a évoqué ses souvenirs mais aussi son avenir, lui qui a pas mal bourlingué depuis qu'il est devenu coach et coach adjoint, avec une dernière expérience à Caen.

Pas question d'un retour au bercail pour Le Dizet

Interrogé sur un possible retour à Nantes, Le Dizet a été clair... « Revenir entraîner un jour à Nantes ? Le meilleur est derrière moi. Je pense que je ne m’y retrouverai pas. Ce n’est plus le FC Nantes que j’ai connu. C’est le même nom, mais plus le même club. Donc ma réponse serait non. »

Podcast Men's Up Life