FC Nantes : un ancien chouchou de la Beaujoire brille encore !

A une époque où le FC Nantes de Michel der Zakarian réalisait un bon retour en Ligue 1 (à compter de 2013), la Beaujoire appréciait beaucoup Alejandro Bedoya. Premier Américain à porter la tenue des Canaris, le milieu offensif n'était certes pas un esthète comme le club de Loire-Atlantique en a vu passer des dizaines, mais il avait le mérite de se battre sans jamais compter ses efforts. Pendant trois saisons, de 2013 à 2015, il a inscrit 14 buts et délivré 5 passes décisives en 96 matches. Mais son apport au jeu nantais allait bien au-delà de ces considérations statistiques.

A l'été 2016, Bedoya a quitté Nantes et la France pour retourner au pays, du côté du Philadelphia Union. Eh bien, cinq ans plus tard, il y est toujours et il est encore décisif ! Dimanche, il a marqué le deuxième but de son équipe face à Columbus Crew, finalement battu (3-0). Un but inscrit au terme d'un une-deux géant, qu'il a initié dans ses trente mètres et conclu d'un plat du pied dans la surface adverse. A 34 ans, l'Américain court toujours !

🔆 Alejandro Bedoya 🇺🇸 (#DOOP) est inoxydable !!! pic.twitter.com/4aqYOUS8UP — La MLS en Français 🇺🇸🇨🇦🇫🇷 (@MLS_FRA) October 3, 2021