FC Nantes : un ancien de l'ASSE salue la classe de Waldemar Kita

Ancien entraîneur des gardiens de l'ASSE et du FC Nantes, Fabrice Grange s'est confié à Poteaux-Carrés avant le match opposant les Verts aux Canaris ce mercredi soir. Un match où l'ancien portier sera forcément partagé entre deux clubs qui ont beaucoup compté pour lui.

Concernant les Canaris où il a été doublure puis coach des gardiens entre 2008 et 2012, Fabrice Grange est très attaché à la région : « Mon fils est né à Nantes, c’est un club et une région qui ont marqué ma vie. J’ai un gros respect pour le FC Nantes et pour les dirigeants, les joueurs que j’ai connus là-bas ».

« Kita ? Je trouve ça classe »

Si beaucoup de techniciens sont partis fâchés avec la famille Kita, ce n'est absolument pas son cas. Fabrice Grange se veut même plutôt reconnaissant d'avoir pu se forger dans la difficulté :« Je n’oublie pas que ce club et son président Monsieur Kita m’ont permis de travailler dans un club (…) Le fait de travailler dans la souffrance, ça m’a appris à travailler dans la pression car, crois-moi, Nantes est un grand club ! On vivait en permanence sous pression. On est descendu en Ligue 2, on a dû se battre pour ne pas descendre encore plus bas. On travaillait en permanence sous pression, les supporters n’étaient pas forcément contents. Dans cette période, j’ai connu dix entraîneurs en quatre ans ».

Et l'ancien Stéphanois adresse encore quelques remerciements à l'égard du dirigeant franco-polonais : « Quand Christophe Galtier m’a proposé de le rejoindre à Saint-Etienne, Monsieur Kita, avec classe, m’a permis d’aller dans un club de Ligue 1 alors que la saison avait déjà commencé. Il était content de mon travail mais ne m’a pas empêché d’évoluer, je trouve ça classe ».