FC Nantes : un ancien des Canaris tient tête à Messi et Cristiano Ronaldo

Repéré par le FC Nantes à Beauvais en janvier 2018, Mathias Coureur (32 ans) était resté deux ans et demi chez les Canaris sans jamais parvenir à s'imposer au sein de l'effectif. Parti se relancer en Martinique (Golden Lion) puis passé par les divisions inférieures en Espagne, la Bulgarie, la Géorgie, le Kazhakstan et la Corée du Sud, le natif de Fort-de-France réalise aujourd'hui, avec le club bulgare de Cherno More, le meilleur début de saison de sa vie.

Mieux que Zlatan et Cristiano Ronaldo

En effet, du haut de ses 32 ans, Mathias Coureur fait jeu égal avec Robert Lewandowski (Bayern Munich), en tête du classement des buteurs européens avec 12 réalisations (10 matches joués pour l'ancien Canari). Un instantané hautement improbable puisque l'attaquant de Cherno More affiche même des statistiques supérieures à tous les poids lourds européens.

Sur le site Actufoot, Coureur est revenu sur son statut qu'il aura bien du mal à conserver sur la durée : « Je n’ai pas calculé, on est venu me le dire sur les réseaux sociaux. Après, j’ai des matches d’avance, j’en suis conscient (sourire). Je regardais un peu les stats des autres comme Zlatan (Ibrahimovic), Cristiano, Messi et j’ai vu qu’ils ont moins de matches disputés. Mais j’ai quand même des petites captures d’écran et je les garde en souvenir. Je pourrai dire à mes enfants que, pendant un petit moment, j’ai été le meilleur buteur d’Europe ».