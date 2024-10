FC Nantes : un ancien dirigeant du PSG monte au front pour Kita

Si Waldemar Kita a beaucoup d’ennemis du côté de Nantes aujourd’hui, le président des Canaris garde néanmoins quelques soutiens extérieurs. Scandalisé par le récent papier du Monde portant quelques accusations contre l’homme d’affaires franco-polonais, Michel Moulin, l’ancien dirigeant du Red Star et du PSG, a poussé un coup de gueule dans l’émission « But Football Club » de Sud Radio ce jeudi.

« J’ai rarement été d’accord avec ce président, sportivement. Mais aujourd’hui, ce qu’on fait à ce monsieur, qui met beaucoup d’argent dans le football, qui est l’un des derniers présidents à qui le club appartient – il n’est pas président d’un fond ou autre. Et aujourd’hui, on critique ce garçon, qui est un vrai entrepreneur, de ne pas payer ses salariés, alors que ce monsieur a toujours payé ses salariés. C’est encore une injustice. S’il est au niveau où il est aujourd’hui, car monsieur Kita a créé beaucoup d’entreprises, c’est une des plus grosses fortunes de France, il paye tous ses salariés. On essaye de faire passer un président, qui donne de son argent, pour quelqu’un de malhonnête alors que c’est quelqu’un de très honnête. On n’a pas le droit de parler des gens comme ça ».