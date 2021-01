FC Nantes : un ancien produit du club tacle la direction

Pour La Maison Jaune, Maxime Dupé a évoqué ses années nantaises mais aussi les soucis actuels du FC Nantes. Et le gardien de Toulouse n'a pas vraiment pris de gants. « Le problème du club, que ça soit il y a dix ans ou maintenant, c’est l’instabilité, a-t-il confié. Ce n’est pas évident de construire quelque chose sur le long terme, quand il n’y a pas de stabilité sportive. Je pense que c’est ça le gros point noir, qui fait que le club n’est pas à la place qu’il devrait être. Au sein du club, on sentait forcément la tension qu’il y avait entre les supporters et le club, on faisait en sorte que ça ne déteigne par sur le sportif, sur nos performances. On avait conscience que ce n’était pas une grande histoire d’amour entre la direction et les supporters. »

Dupé : « Le FC Nantes a la chance d’avoir des supporters comme vous »

Et à Dupé d'adresser ce message aux supporters : « J’ai envie de leur dire de continuer à soutenir le club comme ils le font, le FC Nantes a la chance d’avoir des supporters comme vous, c’est quelque chose qui m’a marqué et qui me marquera à vie, les ambiances de la Tribune Loire surtout mais pas que, de la Beaujoire globalement. Je sais que la situation sanitaire actuelle rend la vie de supporter difficile, mais j’espère pour eux que ça va se débloquer rapidement et qu’ils vont pouvoir revenir faire la fête rapidement au stade. »