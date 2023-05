FC Nantes : un arbitre synonyme de gros dérapage face au LOSC

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Samedi soir à Lille, le FC Nantes va jouer un match très important dans la course au maintien. Alors que l'AJ Auxerre, qui devance la Maison Jaune d'un point au classement, se rendra à Toulouse, les Canaris, eux, auront fort à faire face à des Dogues toujours à la lutte pour une place européenne. Ça s'annonce tendu dans le Nord, ce qui a incité la LFP à nommer un arbitre expérimenté pour cette partie, qui ne rappellera cependant pas un bon souvenir aux Nantes.

Auxerre, le début de la fin pour Kombouaré

En effet, il s'agit d'Eric Wattelier, qui officiait le dimanche 16 avril lors de la défaite à Auxerre (1-2). Un match au terme duquel Antoine Kombouaré avait lâché un cinglant : "Aujourd'hui les joueurs ne sont pas concernés par le maintien parce que, jusqu'à présent... t'imagines, tu fais 16es de finale de Ligue Europa, tu vas faire le Stade de France dans deux semaines... Mais apparemment eux préfèrent qu'on soit dans la mouise, excusez-moi du terme, et qu'on se retrouve 17es pour pouvoir se réveiller. Moi, je suis partant, hein ! Ils aiment jouer avec la pression donc on va rire. En tout cas aujourd'hui, j'entends les Auxerrois dire qu'on est une bonne équipe mais non, on est une équipe de merde !". Le début de la fin pour le Kanak, qui avait braqué une partie de son vestiaire après ça...

Le calendrier complet du FC Nantes pour la fin de saison

🔜 Focalisés sur Lille. — FC Nantes (@FCNantes) May 23, 2023

