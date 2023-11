FC Nantes : un autre Havrais que Touré va revenir au bercail

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Dimanche à 15h, ce sera jour de retrouvailles pour au moins deux joueurs du Havre. Pour le capitaine normand, Abdoulaye Touré, qui a fait part en conférence de presse de sa joie de retrouver son club formateur. Mais ce sera également le cas pour Loïc Nego. Le latéral droit de 32 ans est parti il y a bien longtemps (2011) pour un grand tour d'Europe qui l'a vu devenir international... hongrois mais il a hâte de "revenir au bercail" !

"Ce sera spécial"

"De retour au bercail, comme on dit (sourire). J'ai été formé à Nantes mais pendant 95-100 minutes, je ne vais pas calculer. On sera ennemis. Mais c'est vrai que ce sera spécial." Au total, Loïc Nego n'a joué que 11 matches avec le FC Nantes en professionnels, entre 2009 et 2011, à une époque où le club était en Ligue 2. Il avait marqué deux buts lors du parcours en Coupe de France de la saison 2010-11.

ℹ️ 𝙅-𝟮 𝙖𝙫𝙚𝙘 𝙇𝙤𝙞̈𝙘 𝙉𝙚𝙜𝙤



Découvrez les dernières actualités du HAC… ⤵️ — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) November 24, 2023

