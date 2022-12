FC Nantes : un avocat confirme les pires craintes pour la Juventus

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes observe de loin la situation de la Juventus Turin ! En février prochain, les coéquipiers d’Alban Lafont défient la Vieille Dame en 16es de finale de la Ligue Europa. Ces dernières semaines ont été très compliqués pour le club italien qui pourrait bien être rétrogradé en Serie B en fin de saison.

Le club fait l'objet d'une enquête pour des irrégularités financières pendant la période du début de la pandémie. Le parquet de Turin a proposé l'inculpation de l'ancien président de la Juventus, Andrea Agnelli, et de dix autres membres du conseil d'administration de la Vieille Dame pour ‘faux’. L'avocat Mattia Grassani, expert en droit du sport, estime que la Juventus fait face à l'enquête la plus sérieuse et la plus dure de son histoire.

« Cette enquête est peut-être pire que celle de 'Calciopoli', car elle porte sur un crime, c'est-à-dire sur la violation des règles boursières, commerciales et sportives, et comprend un arc de comportement illicite sans précédent », a-t-il expliqué sur Rai 1. Il y a seize ans, le ‘Calciopoli’ avait conduit à la rétrogradation de la Juventus Turin en Serie B. Le club italien avait perdu deux titres de champion. La direction de la Juve était accusée de sélectionner des arbitres pour ses rencontres…